Galatasaray'a Liverpool'dan transfer! 40 milyon Euro ödenmişti şimdi Aslan oluyor

Galatasaray'a Liverpool'dan transfer! 40 milyon Euro ödenmişti şimdi Aslan oluyor

Spor Toto Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar yeni sezon transfer çalışmalarına başlamıştı. Cimbom, Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimalini de düşünerek sürpriz bir isim için devreye girdi. Aslan'ın, İngiliz devi Liverpool'da forma giyen o yıldızı istediği belirtildi. İşte o futbolcu ve transferin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2023- 11:48