Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adayı Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'a Liverpool'dan transfer! 40 milyon Euro ödenmişti şimdi Aslan oluyor
Spor Toto Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar yeni sezon transfer çalışmalarına başlamıştı. Cimbom, Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimalini de düşünerek sürpriz bir isim için devreye girdi. Aslan'ın, İngiliz devi Liverpool'da forma giyen o yıldızı istediği belirtildi. İşte o futbolcu ve transferin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar bu sezonu zirvede tamamlayarak Şampiyonlar Ligi biletini elde etmek istiyor.
Cimbom en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alıyor.