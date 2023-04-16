GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a transferde kötü haber! Mauro Icardi'de 4 rakip birden

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda şampiyon olmak isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminin son gününde Mauro Icardi'yi renklerine bağlamıştı. Arjantinli yıldız sarı-kırmızılılarda büyük fark yaratırken, skor yükünü de üstlendi. Cimbom kiralık olan yıldız oyuncunun tapusunu almak isterken, İtalyan basınından kötü haber geldi. Haberde 4 dev kulübün yıldız oyuncu için devreye girdiği yazıldı. İşte o takımlar ve detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)