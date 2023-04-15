Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da taraftarlar da takımlarına büyük bir coşkuyla destek vermeye devam ediyor.
Şampiyonluk yaklaşıyor taraftar coşuyor! Galatasaray kasasını doldurdu
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u evinde mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Haftalar geçtikçe taraftarının ateşlenmesini sağlayan sarı-kırmızılılar, diğer yandan kasasını da doldurdu. İşte haberin detayları...
İstisnasız her maçta tribünleri tam kapasite dolduran sarı-kırmızılı futbolseverler, takıma güç verirken kulübün kasasını da dolduruyor.
Sezon başında 40 bin kombine satan Galatasaray, 200 milyon TL üzerinde parayı kasa koymuştu.