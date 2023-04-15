Şampiyonluk yaklaşıyor taraftar coşuyor! Galatasaray kasasını doldurdu

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u evinde mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Haftalar geçtikçe taraftarının ateşlenmesini sağlayan sarı-kırmızılılar, diğer yandan kasasını da doldurdu. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.04.2023- 06:40