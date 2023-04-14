Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Kayserispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Zemin harika. Ligin en çok stadı dolduran taraftarı yine yerini alacak. Takım olarak birinciyiz. Kazanmak istiyoruz. Kayserispor formda, güçlü ofansif 11 ile çıkacaklar. Biz de iyi 11 ile sahadayız. Dries Mertens ve Abdülkerim Bardakçı'nın ufak ağrıları var.

Fenerbahçe ve Beşiktaş ile puan farkını açmak istiyoruz.

Herkesin oynayabileceği geniş bir kadromuz var. 21 kişilik kadroyu yaparken bile zorlanıyoruz. Bugün Kazımcan yok ama bir sonraki maçta 11'de olabilir. Tüm oyuncularımıza, gençlerimize güveniyoruz. Sadece başlayan değil, devam eden 11 de önemli.