GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: 7 takım istiyordu! Sacha Boey'un bonservis bedeli belirlendi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da, ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri de Sacha Boey'du. Sarı-kırmızılılarda iyi bir performans gösteren 22 yaşındaki oyuncu Avrupa devlerinin radarına girdi. Genç sağ beke 7 takımın talip olduğu bilinirken, Cimbom bonservis bedelini belirledi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)