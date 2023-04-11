Spor Toto Süper Lig'de bu sezon iddialı bir kadro kuran Galatasaray, sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf olmak ve taraftarlarını mutlu etmek istiyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un B planı hazır! Victor Nelsson ayrılırsa...
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta itibarıyla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, bir yandan da gelecek yılların planlamasını yapıyor. Sarı-kırmızılılarda gösterdiği performans sonrası Avrupa devlerinin radarına giren Victor Nelsson'un, takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Transferde ince eleyip sık dokuyan Cimbom, Danimarkalı yıldızın ayrılma ihtimaline karşın B planını belirledi. İşte o futbolcu ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılarda ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden olan Victor Nelsson'un forma giymediği 2 maçta mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı.
24 yaşındaki defans oyuncusu, gösterdiği performans sonrası Avrupa devlerinin radarına girmişti.