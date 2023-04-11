GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un B planı hazır! Victor Nelsson ayrılırsa...

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta itibarıyla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, bir yandan da gelecek yılların planlamasını yapıyor. Sarı-kırmızılılarda gösterdiği performans sonrası Avrupa devlerinin radarına giren Victor Nelsson'un, takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Transferde ince eleyip sık dokuyan Cimbom, Danimarkalı yıldızın ayrılma ihtimaline karşın B planını belirledi. İşte o futbolcu ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.04.2023- 14:15