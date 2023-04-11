GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom yeni golcüyü buldu! Sözleşmesi...

Süper Lig'in zirvesinde bulunan Galatasaray, gelecek yıl için golcü takviyesi yapmak istiyor. Sezon sonunda Gomis ile yollarını ayıracak olan Cimbom, Mauro Icardi için ise PSG'den olumlu dönüş alamadı. Bunun sonucunda Aslan, yeni yıldızını İngiltere'den buldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.04.2023- 06:40