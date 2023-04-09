GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan sol bek hamlesi! Şartları sorulacak

Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 1 maç fazlasıyla 9 puan fark atan Galatasaray, gelecek sezonların da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, sol bek bölgesinin güçlendirilmesini istedi. Bu kapsamda gündeme bonservisi Tottenham'da bulunan yıldız isim geldi. İşte o futbolcu ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.04.2023- 06:40