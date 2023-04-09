Sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını da yoğun bir şekilde sürdürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan sol bek hamlesi! Şartları sorulacak
Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 1 maç fazlasıyla 9 puan fark atan Galatasaray, gelecek sezonların da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, sol bek bölgesinin güçlendirilmesini istedi. Bu kapsamda gündeme bonservisi Tottenham'da bulunan yıldız isim geldi. İşte o futbolcu ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Defansın solunda henüz istikrar yakalayamayan sarı-kırmızılı ekip, Atletico Madrid'de kiralık olarak forma giyen Sergio Reguilon'u listesine dahil etti.