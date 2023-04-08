Galatasaray'ın bonservisini almak için fırsat kolladığı Mauro İcardi, Milan ve Roma'nın da radarında.
Galatasaray'da flaş Icardi detayı! Roma ve Milan...
GALATASARAY TRANSFER: Sarı-kırmızılılarda harika bir sezon geçiren Mauro Icardi için İtalyan basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Sezon sonu için PSG ile görüşecek olan sarı-kırmızılılara İtalyan devleri rakip oldu. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'ın bonservisini almak için fırsat kolladığı Mauro İcardi, Milan ve Roma'nın da radarında.
Ligde 12 maçta attığı 9 golle öne çıkan Arjantinli, Serie A'nın yeniden gündeminde...
Icardi'nin, PSG ile olan sözleşmesi gelecek yıl bitiyor ve önümüzdeki yaz döneminde de yeni teklif yapılmadan satılmasına karar verildi.