Galatasaray'da flaş Icardi detayı! Roma ve Milan...

GALATASARAY TRANSFER: Sarı-kırmızılılarda harika bir sezon geçiren Mauro Icardi için İtalyan basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Sezon sonu için PSG ile görüşecek olan sarı-kırmızılılara İtalyan devleri rakip oldu. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.04.2023- 12:20