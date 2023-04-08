Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da iç transfer çalışmaları da devam ediyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Dries Mertens gelişmesi! Kayserispor maçı...
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda, Kayserispor maçı öncesi flaş bir detay ortaya çıktı. İşte Mertens ve Galatasaray'ı yakından ilgilendiren o sözleşme gelişmesi... GS SPOR HABERLERİ
Sarı-kırmızılılarda sezonun dikkat çeken performanslarından biri de Belçikalı yıldız Dries Mertens'e ait...
Fotomaç'ta yer alan haberine göre tecrübeli ismin kontratının uzamasına yalnızca bir maç kaldı. İşte detaylar...