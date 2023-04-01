Galatasaray'ın golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşmanın 52. dakikasında Kerem'in şutunu kaleci Ertaç çıkardı. Dönen topu ağlara gönderen Abdülkerim, sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi. Ancak yan hakemin uyarısı ile gol, ofsayta takıldı. İşte o pozisyon... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.04.2023- 21:49 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023- 21:53