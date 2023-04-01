Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip bu galibiyet ile beraber sahasında üst üste 9. maçını kazandı

Galatasaray, Adana Demirspor maçıyla birlikte Spor Toto Süper Lig'de evinde üst üste 9. galibiyetini elde etti.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Aslan böylece ligde evindeki galibiyet serisine de devam etti ve üst üste 9. galibiyetini kazandı.

Cimbom ayrıca sahasında 12 maçtır da kaybetmezken, bu müsabakalarda 11 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Galatasaray, Nef Stadyumu'nda son olarak ligin ikinci haftasında Giresunspor'a 1-0 mağlup olmuştu.

