Galatasaray Adana Demirspor maçı sonrası Mertens: Çok ciddi bir sakatl��k yaşadım
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Mertens konuştu. İşte Belçikalı futbolcunun sözleri...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 01.04.2023- 23:03
İşte Belçikalı futbolcunun sözleri...
Çok ciddi bir sakatlık yaşadım. Doktorların sayesinde hızlı bir geri dönüş oldu. Sahaya çıktım." dedi.
Golden sonra sahaya girmesi sorulan Mertens, "Golden sonra çok mutlu oldum. Kulüp için de çok önemli bir andı. Kendimi tutamadım sahaya girdim. Kulüp için iki hedef var, lig ve Türkiye Kupası. Hedeflerimize devam ediyoruz." sözlerini kullandı.