Milli maçlar nedeniyle verilen arada Galatasaray, Bakü'de Karabağ ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleden elde edilecek tüm gelirler, depremzedelere bağışlanacak. Karabağ-Galatasaray maçının tüm detayları ve karşılaşmanın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Milli maçlar nedeniyle verilen arada Galatasaray, Bakü'de Karabağ ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

KARABAĞ GALATASARAY İLK 11'LER

Karabağ: Ramazanov, Medvedec, Memmedov, Medina, Gerye, Qarayev, Romao, Andrade, Zubir, Diakabi, Cica.

Galatasaray: Okan, Dubois, Ross, Kaan, Emre, Oliveira, Berkan, Yunus, Zaniolo, Yusuf, Gomis.

KARABAĞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Karabağ - Galatasaray maçı 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da başladı ve mücadele Haber Global'den canlı yayınlanıyor.

DİKKAT ÇEKEN 'VAR' KARARI

Tüm geliri, depremden etkilenen bölgelere bağışlanacak karşılaşma resmi bir maç olmamasına rağmen, mücadelede Video Yardımcı Hakem uygulaması kullanılıyor. Hazırlık maçları ve özel maçlarda genellikle VAR kullanılmamasına rağmen, Azerbaycan Futbol Federasyonu tarafından maça VAR hakemleri atandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre karşılaşmada FIFA hakemi Aliyar Ağayev düdük çalıyor. Akif Amirali ve Zeynal Zeynalov onun yardımcılıklarını yapıyor. VAR hakemleri olarak ise Cavid Celilov ve Müslüm Aliyev görev yapıyor.

DEPREMZEDE VATANDAŞLARIMIZA DESTEK MAÇI

Galatasaray resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasarayımızın, 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da Qarabağ FK ile Azerbaycan'da oynayacağı hazırlık karşılaşmasının tüm gelirleri depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacaktır." ifadesi kullanıldı.