GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un B planı hazır! Lucas Torreira yerine İsviçre çakısı

Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray, Arsenal'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Lucas Torreira'yı da renklerine bağlamıştı. Uruguaylı yıldız sarı-kırmızılılarda, ilk 11'in vazgeçilmezi haline geldi ve orta alanda dinamo etkisi gösterdi. 27 yaşındaki oyuncu Avrupa devleri tarafından takip edilirken, Cimbom ayrılığa karşın B planını belirledi. İşte o isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.03.2023- 06:40