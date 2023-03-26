Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, gelecek sezon için de transfer çalışmalarını sürdürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un B planı hazır! Lucas Torreira yerine İsviçre çakısı
Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray, Arsenal'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Lucas Torreira'yı da renklerine bağlamıştı. Uruguaylı yıldız sarı-kırmızılılarda, ilk 11'in vazgeçilmezi haline geldi ve orta alanda dinamo etkisi gösterdi. 27 yaşındaki oyuncu Avrupa devleri tarafından takip edilirken, Cimbom ayrılığa karşın B planını belirledi. İşte o isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, Milan ve Lazio gibi İtalyan kulüplerinin gözdesi olan orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın ayrılması ihtimaline karşılık B planını yaptı.
Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray, İsviçre ekibi Luzern'de oynayan genç yıldız Ardon Jashari'yi gündemine aldı.