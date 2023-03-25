Galatasaray Spor Kulübü'nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Salonu'nda düzenlendi. Toplantıda ibra oylamalarının ardından yönetim kurulunun yetki talepleri, kulüpten ihraçlar ve 2023 yılı bütçesinin oylaması gerçekleştirildi.

Genel Kurul'da, yeni kurulan Galatasaray Florya Emlak AŞ'nin kulübün iştiraki olarak Galatasaray Dijital Satış ve Pazarlama AŞ'den devralınması ile kulübün ve bağlı iştiraklerimizin akdetmiş olduğu 19 Mart 2021 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesine İlişkin akdedilen Ek Protokol ve Tadil Sözleşmesi hükümleri gereği, kulübümün maliki bulunduğu İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy Semti, 106 Pafta, 1097 Ada, 61 Parselde kayıtlı 8-9 ve 10 numaralı bağımsız bölümler üzerinde Konsorsiyum Bankaları lehine ilgili her türlü ayni ve şahsi haklar (ipotek, rehin, kira vs. haklar) ve mükellefiyetler tesis etmek hususlarına yönetim kurulunun yetki talebi görüşüldü. Bu iki talep için yapılan oylama oy çokluğu ile kabul edildi.

MAHMUT RECEVİK İHRAÇ EDİLDİ

Toplantıda sosyal medya paylaşımları nedeniyle disiplin kurulunun kulüp üyeliğinden ihraç edilmesine karar verdiği sarı-kırmızılıların eski yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik için oylama yapıldı. Disiplin kurulunun kararı, oy çokluğuyla kabul edildi ve Mahmut Recevik, kulüp üyeliğinden ihraç edildi.

2023 BÜTÇESİ ONAYLANDI

Son olarak 2023 yılı bütçe tasarısının görüşüldü. Yönetim kurulu üyesi Levent Yaz, Spor yasası çerçevesinde biri 5, biri de 12 aylık olmak üzere iki ayrı bütçe yapıldığı belirtildi. Genel kurulda kulübün Ocak-Mayıs 2023 dönemi bütçesi 129 milyon 876 bin 604 TL gelir, 488 milyon 752 bin 937 TL gider, Haziran 2023-Mayıs 2024 dönemi bütçesi de 1 milyar 806 milyon 176 bin 550 TL gelir, 2 milyar 659 milyon 745 bin 896 TL gider olarak oy çokluğuyla onaylandı.

Kongrede ayrıca kulüp üyeliğine giriş ücretleri A grubu için 3 bin TL, C grubu için 6 bin 500 TL, D grubu için 12 bin 500 TL ve E grubu için de 50 bin TL olması kararı alındı.

Yaklaşık 9 saat süren toplantı kulüp üyelerinin dilekleriyle sona erdi.