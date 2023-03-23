Galatasaray'da Araştırma Geliştirme Direktörü olarak görev yapan Fatih Demirel, Alman basınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'dan resmi transfer açıklaması! İlkay Gündoğan...
Galatasaray'da araştırma geliştirme direktörlüğü görevini üstlenen Fatih Demireli, Alman basınına konuştu. Demireli, ismi sarı kırmızılı takımla anılan İlkay Gündoğan'ın transferi hakkında konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fotomac.com.tr editörü Mert Kılıç'ın, Goal'ün Alman edisyonundan derlediği habere göre Demireli; İlkay Gündoğan transferi, Dries Mertens, Mauro Icardi, Yusuf Demir ve Kaan Ayhan ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
İşte Fatih Demireli'nin açıklamaları...