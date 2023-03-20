Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'yi Avrupa'dan elemişti! Galatasaray o yıldız için devreye girdi
Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da, sezon sonu için transfer operasyonu erkenden başladı. Sarı kırmızılılar, izleme komitesi ve teknik direktör Okan Buruk'un onayı sonrası sürpriz bir yıldız için harekete geçti. Dursun Özbek ve kurmayları, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi eleyen o futbolcu için devreye girdi. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar, ligde son oynadığı maçta Konyaspor'a 2-1 kaybetmişti.
Böylelikle Aslan'ın 14 maçlık yenilmezlik serisi sona ermişti.