TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'yi Avrupa'dan elemişti! Galatasaray o yıldız için devreye girdi

Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da, sezon sonu için transfer operasyonu erkenden başladı. Sarı kırmızılılar, izleme komitesi ve teknik direktör Okan Buruk'un onayı sonrası sürpriz bir yıldız için harekete geçti. Dursun Özbek ve kurmayları, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi eleyen o futbolcu için devreye girdi. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2023- 11:07