Takımlar devre arasında soyunma odasına gittiklerinde dünya üzerinde pek az kimse Konyaspor'un bu maçı kazanabileceğini düşünürdü.
GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan Zorbay Küçük'e övgü dolu sözler!
Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, zorlu karşılaşmayı yazında değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı... | Galatasaray haberleri
Zira ilk 45 dakikaya baktığımızda golü bulup öne geçmiş, oyuna ağırlığını koymuş, rakip ceza sahasında çok fazla topla buluşmuş ve rakibe de fazla imkân vermemiş bir Galatasaray vardı.
Konyaspor adeta top tutamaz haldeydi, G.Saray da kazandığı toplarla çabuk hücuma çıkan bir görüntü sergiledi ve bunlardan birinde de organizasyon yönünden mükemmel bir gol geldi.