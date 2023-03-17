Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğa koşuyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Çizme'nin gözü G.Saraylı yıldızda! Talipleri 3 oldu
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, sezon sonunda şampiyonluk sevinci yaşamak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip son 14 maçını kazanarak büyük bir ivme yakaladı. 3 İtalyan devi, Cimbom'un yakaladığı galibiyet serisinin mimarlarından olan yıldız oyuncuyu listesine aldı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Ligde son oynadığı 14 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekipte birçok isim performansı ile dikkat çekiyor.
Cimbom özellikle savunmadaki futbol anlayışı ile göze çarpıyor.