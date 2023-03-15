Süper Lig'de Kasımpaşa'yı yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun golüyle deviren Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe ile farkı maç fazlasıyla 9'a çıkardı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Abdülkerim Bardakcı'ya Çizme kancası! Menajeriyle temas kuruldu
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Marcao'nun yerine kadrosuna kattığı Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılılarda Brezilyalı stoperi aratmadı. Gösterdiği performansla ilk 11'in vazgeçilmez ismi olan milli stoper için, 2 Serie A ekibinin devreye girdiği ve menajeriyle temas kurulduğu iddia edildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar şimdi de gözünü Konyaspor maçına çevirmiş durumda. Cimbom'da sakatlığı süren Dries Mertens ve Frederik Midtsjö'nün dışında eksik futbolcu bulunmuyor.
Galatasaray'da transfer gündemi de çok yoğun. Bu sezon müthiş transferlere imza atan sarı-kırmızılılar yeni sezonun planlamasına da şimdiden başlamış durumda.