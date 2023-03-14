Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, gelecek sezon için kolları sıvadı.
TRANSFER HABERİ - Brezilya basınından Galatasaray'a kötü haber! Takımında kalacak
Daha önce Beşiktaş'ta gösterdiği performans ile iz bırakan Anderson Talisca, Al-Nassr forması ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'a, Brezilya basınından kötü haber geldi. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sarı-kırmızılı ekip sezon başı ve devre arasında yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çekmişti.
Cimbom kadrosunda Mauro Icardi, Sergio Oliveira, Nicolo Zaniolo, Dries Mertens ve Lucas Torreira gibi dünyaca ünlü yıldızları barındırıyor.