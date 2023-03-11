Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. NEF Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

GALATASARAY-KASIMPAŞA İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mata, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Kasımpaşa: Günay, Fabiono, Donk, Djilobodji, Yasin, Tırpan, Malsa, Hajradinovic, Fall, Chouiar, Koita.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Kasımpaşa maçı 11 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

GALATASARAY YENİ REKORA KOŞUYOR

Ligde geride kalan 23 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 18 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, ayrıca 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 57 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, rakibinin bay geçeceği haftada kazanması durumunda maç fazlasıyla puan farkını da 9'a taşıyacak.