TRANSFER HABERİ: İngilizler duyurdu! Galatasaray'dan Telles'e kanca

Şampiyonluk yarışında en büyük favorilerden olan Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladı. Şampiyonlar Ligi için kollarını sıvayan Cimbom transfer arayışını sürdürüyor. Sol bekini güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip eski yıldızı Alex Telles ile ilgileniyor. Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. İşte detaylar... | (GS TRANSFER HABERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2023- 10:17