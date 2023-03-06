Sezon başında yıldız transferlere imza atan Galatasaray durmak bilmiyor.
TRANSFER HABERİ: İngilizler duyurdu! Galatasaray'dan Telles'e kanca
Şampiyonluk yarışında en büyük favorilerden olan Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladı. Şampiyonlar Ligi için kollarını sıvayan Cimbom transfer arayışını sürdürüyor. Sol bekini güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip eski yıldızı Alex Telles ile ilgileniyor. Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. İşte detaylar... | (GS TRANSFER HABERİ)
Devre arasında da büyük transferler yapan Cimbom kadrosunu güçlendirdi.
Bu sezon büyük bir avantajla şampiyonluk yarışına devam eden Aslan gelecek sezonun planlamasını yapıyor.