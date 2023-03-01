Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Kulüp sahibi açıkladı! "Zaniolo'yu istedik ama..."
Son dakika Galatasaray haberleri: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'ın sahibi Andrea Radrizzani çarpıcı açıklamalarda bulundu. Radrizziani, sarı-kırmızılıların yeni transferi Nicolo Zaniolo'yu istediklerini itiraf ederken, İtalyan oyuncuyu neden transfer edemediklerini de açıkladı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Şu ana kadar üç ismi renklerine bağlayan sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferlerinden biri Nicolo Zaniolo oldu.
Cimbom, Roma forması giyen İtalyan yıldızla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.