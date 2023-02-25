TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Milot Rashica kararı! Bonservisi...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, Milot Rashica ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılar, sezon başında İngiliz ekibi Norwich'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncuyla ilgili kararını verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2023- 10:49