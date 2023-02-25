Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gelecek sezon planlamalarına da şimdiden başlandı.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray istiyordu! Inaki Pena kararını verdi
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Inaki Pena, gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan genç eldiven, geleceği için kararını verdi. İşte detaylar...
Sezonu şampiyon tamamlama hedefinde olan sarı-kırmızılılar, ara transferde Adekugbe, Zaniolo ve Kaan Ayhan takviyeleri yaptı.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Cimbom'da tüm mevkiler için detaylı bir operasyon yürütülüyor.