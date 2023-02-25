Galatasaray'a İtalya'dan bir transfer daha: Roberto Gagliardini!

Galatasaray'a İtalya'dan bir transfer daha: Roberto Gagliardini!

Bu sezon dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray, sezon sonu için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların transfer gündemine dair İtalya'dan bir iddia daha geldi. Cimbom'un, Inter forması giyen Roberto Gagliardini'yi kadrosuna katmak istediği kaydedildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)