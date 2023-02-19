Şampiyonluk yarışını liderlik koltuğunda sürdüren Galatasaray, işi şansa bırakmak istemiyor.
Galatasaray'da Di Maria bilmecesi! Resmen açıkladı...
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Galatasaray yönetiminin ve taraftarlarının hayallerini süsleyen Angel Di Maria konusunda flaş gelişmeler yaşandı. Arjantinli futbolcu geleceği hakkında açıklamalarda bulunurken transfer sorularına da yanıt verdi. İşte Di Maria'nın sözleri... GS SPOR HABERLERİ
Şampiyonluk yarışını liderlik koltuğunda sürdüren Galatasaray, işi şansa bırakmak istemiyor.
Sarı-kırmızılı ekip sezon sonunda kupayı kaldırıp şampiyonluğa uzanmanın peşinde.
Cimbom, transfer görüşmelerinde de hız kazandı.