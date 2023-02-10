Depremzedeler için Nef Stadyumu'nda devam eden yardım çalışmalarına katılan Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, "Yabancılar olarak bizi burada çok sıcak karşılamışlardı. Biz de elimizden geleni yapmak istiyoruz" dedi.
Galatasaray, Türkiye'yi derinden sarsan depremlerin ardından başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Nef Stadyumu'nda birçok gönüllünün destek verdiği çalışmalara, sarı-kırmızılıların Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira da katıldı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Torreira, "Ülke çok zor zamanlardan geçiyor. Çok fazla mağdurun olduğu bir felaket yaşandı. Yabancılar olarak bizi burada çok sıcak karşılamışlardı. Biz de elimizden geleni yapmak istiyoruz. Onlara destek olmak istiyoruz. Takım arkadaşlarımla da aramızda konuşuyoruz. Aslında ben 3 gündür hastaydım. Çok zamanımız olmadı. Takım olarak neler yapabiliriz aramızda konuştuk. Çok fazla ihtiyaç olduğunun farkındayız. Bununla ilgili olarak da çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.
Futbolcumuz Lucas Torreira, Nef Stadyumu'ndaki yardım çalışmalarımıza katkı veriyor.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 10, 2023
Sonsuz desteğiniz için çok teşekkürler! ❤️🤍
ℹ️ Sağlık ve hijyen kuralları gereği yardım merkezlerimize hiç kullanılmamış, sıfır ürünlerin getirilmesini önemle rica ederiz. pic.twitter.com/prl3gyCJKN