Galatasaray'dan Muslera açıklaması!
Galatasaray, Trabzonspor maçında Marc Bartra çarpışması sonucu sakatlanan Muslera için açıklamada bulundu.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 06.02.2023- 01:15 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023- 01:17
Galatasaray, Trabzonspor maçında Marc Bartra çarpışması sonucu sakatlanan Muslera için açıklamada bulundu.
İŞTE O AÇIKLAMA:
Kaptanımız Fernando Muslera'nın sponsor hastanemiz Liv Hospital'da yapılan tetkiklerinde, ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edilmiştir. (Navicular İmpaksiyon)