Spor Toto Süper Lig'de son oynadığı 11 maçı da kazanan ve şampiyonluk yarışında iddialı bir konumda olan Galatasaray sahasında Trabzonspor'u yenerek galibiyet serisini 12 maça çıkarmak istiyor.
Galatasaray'da Okan Buruk Trabzonspor derbisinin şifresini belirledi!
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Ligde 11 maçtır kaybetmeyen ve rekorlar kıran sarı-kırmızılı takım, rekorunu daha da geliştirmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, bordo-mavilileri devirme planını hazırladı. Maçın şifresi ise 30'da saklı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılılar'ın teknik patronu Okan Buruk, Trabzonspor ile yapacakları kritik maç öncesi geniş bir plan hazırladı.
İLK 30 DAKİKA ÇOK DEĞERLİ
Okan Buruk, Trabzonspor ile ilgili analizlerini futbolcularıyla da paylaştı.