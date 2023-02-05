GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'u sevindiren Fofana gelişmesi! Şampiyonlar Ligi'nde...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına lider olarak devam eden Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak istiyor. Haris Seferovic'i takımdan gönderen sarı-kırmızılı ekip yeni bir golcü takviyesi yapmak istiyor. Uzun zamandır Chelsea'de forma giyen David Datro Fofana ile ilgilenen Cimbom, oyuncu hakkında sevindirici bir haber aldı. İşte haberin detayları. | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2023- 06:40