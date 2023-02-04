Ligde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin berabere kaldığı haftada puan farkını açan Galatasaray'da moraller üst seviyede.
Galatasaray'da Okan Buruk'un derbi planı hazır! Trabzonspor'u böyle devirecek
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Ligde 11 maçtır kaybetmeyen ve rekorlar kıran sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, bordo-mavilileri devirme planını da hazırladı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, Ümraniye galibiyeti sonrası izin yapmadan Trabzonspor maçı hazırlıklarını devam ederken Teknik Direktör Okan Buruk, maçın taktiği üzerine çalışıyor.
Fotomaç'ın haberine göre; bu sezon derbilerde kaybetmeyen Buruk, Trabzonspor'a karşı erken gol bulmayı hedefliyor.