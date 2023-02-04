GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi Radamel Falcao'yu şimdiden solladı! Tek rakibi...

Yaz transfer döneminin son gününde Galatasaray, PSG'den Mauro Icardi'yi kiralık olarak kadrosuna katmış ve Arjantinli yıldız da sarı-kırmızılılarda başarılı bir performans sergilemişti. Özellikle büyük maçlarda skor katkısı üreten Icardi, taraftarların da sevgilisi haline geldi. 29 yaşındaki santrfor, skor katkısıyla şimdiden Radamel Falcao'yu geride bırakırken, son yıllarda G.Saray'a gelmiş en iyi 2. forvet oldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2023- 06:40