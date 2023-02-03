Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, pazar günü Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Ekrem Kan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki 1 karşılaşmada görev aldı. 26 Aralık 2020 tarihinde Trabzon'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0'lık skorla kazandı.



ÖNEMLİ MAÇLAR HALİL UMUT MELER'İN

Halil Umut Meler, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de az ama önemli müsabakalarda düdük çaldı. Meler, bu sezon Galatasaray - Beşiktaş, Fenerbahçe - Galatasaray, Trabzonspor - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Başakşehir maçlarını yönetti.