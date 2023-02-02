Aslan'da sürpriz bir isim gündeme geldi.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İtalyan basınından bomba iddia! Zaniolo Cimbom'a önerildi
Süper Lig'de oynadığı son 11 maçtan da galip ayrılan Galatasaray, şampiyonluğa emin adımlarla gidiyor. İşini şansa bırakmayan sarı-kırmızılı ekip, devre arasında kadro takviyesi yapmak istiyor. İtalyan basınından Cimbom için flaş bir iddia ortaya atıldı. Roma forması giyen Nicolo Zaniolo, Aslan'a önerildi. İşte haberin detayları. | Galatasaray haberleri
Roma'dan ayrılmak isteyen Nicolo Zaniolo'nun menajerler aracılığıyla sarı- kırmızılı takıma önerildiği ifade edildi.
Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği habere göre, Galatasaray'ın Zaniolo'yu kiralık olarak kadrosuna katabileceği iddia edildi.