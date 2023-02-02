GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İtalyan basınından bomba iddia! Zaniolo Cimbom'a önerildi

Süper Lig'de oynadığı son 11 maçtan da galip ayrılan Galatasaray, şampiyonluğa emin adımlarla gidiyor. İşini şansa bırakmayan sarı-kırmızılı ekip, devre arasında kadro takviyesi yapmak istiyor. İtalyan basınından Cimbom için flaş bir iddia ortaya atıldı. Roma forması giyen Nicolo Zaniolo, Aslan'a önerildi. İşte haberin detayları. | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2023- 06:40