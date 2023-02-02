Süper Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor'u sahasında konuk eden Galatasaray, Icardi'nin 2 golüyle sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.
Süper Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor'u sahasında konuk eden Galatasaray, Icardi'nin 2 golüyle sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.
Şampiyonluğa konsantre olan Galatasaray saha dışında da transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Teknik direktör Okan Buruk da sezon sonu sözleşmesi bitecek Gomis'in boşluğunun da şimdiden doldurulmasını, yeni ismin yeni sezona hazır bir şekilde girmesini istedi.
Galatasaray sezon başında Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic'i Celta Vigo'ya gönderdi.
Bu oyuncudan doğan boşluğu doldurmak için çalışmalar şimdiden başladı.
Van Aanholt'un da PSV'nin yolunu tutmasının ardından sarı kırmızılı ekipte yabancı kontenjanında boşluk açıldı.
Bu durum da yapılacak transferler konusunda Galatasray yönetiminin elini oldukça rahatlattı.
Bu bağlamda, sarı-kırmızılı idareciler, gündemine aldıkları Luka Jovic'i kadroya katmak için yoğun mesai harcıyor.
Yönetim, Sırp yıldız Luka Jovic için Fiorentina'ya teklifini sunup, beklemeye geçti.
Avrupa'da transfer döneminin bitmesinin ardından gözler İtalyan kulübünden gelecek yanıta çevrildi.
Galatatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un, İtalya'ya giderek bu transfer için son hamleyi yapması bekleniyor.
Ancak bu aşamada teknik direktör Okan Buruk'tan bir istek geldi.
Tecrübeli çalıştırıcı, Gomis'in sezon sonunda sözleşmesinin biteceğini hatırlatıp, iki golcü birden alınmasını talep etti.
Yeni gelecek ismin, yeni sezona kadar takıma alışmasının planlandığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılı yönetim, hocanın bu isteği sonrası yeni isimler üzerinde de çalışmaya başladı.