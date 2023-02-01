GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sürpriz forvet önerisi! Haris Seferovic'in yerine...

Devre arası transfer dönemi için ince eleyip sık dokuyan Galatasaray, Haris Seferovic ve Patrick van Aanholt'la yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı takım buna karşın Kaan Ayhan'ı da renklerine bağladı. İleri uçta eksilen Cimbom'a menajerlerden flaş bir santrfor önerisi geldi. Transfere dair son kararı ise teknik direktör Okan Buruk verecek. İşte o isim ve tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.02.2023- 06:40