Transferin hareketli takıma Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sürpriz forvet önerisi! Haris Seferovic'in yerine...
Devre arası transfer dönemi için ince eleyip sık dokuyan Galatasaray, Haris Seferovic ve Patrick van Aanholt'la yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı takım buna karşın Kaan Ayhan'ı da renklerine bağladı. İleri uçta eksilen Cimbom'a menajerlerden flaş bir santrfor önerisi geldi. Transfere dair son kararı ise teknik direktör Okan Buruk verecek. İşte o isim ve tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı takım dün resmi olarak Haris Seferovic'le yollarını ayırdı.
Bunun üzerine menajerler Cimbom'a flaş bir öneriyle geldi.