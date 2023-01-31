DURSUN ÖZBEK: 5-6 FUTBOLCUMUZA TEKLİFLER VAR

Ocak Ayı Olağan Toplantısı'nda konuşan Başkan Dursun Özbek, futbol takımının başarılı olmasından dolayı futbolculara gelen tekliflerin arttığına vurgu yapmış, "Ben ve arkadaşlarım bunu hiç hissettirmeden, gündeme getirmeden, başarı odaklı, Cumhuriyet'imizin 100. yılında hedefimizi hiç değiştirmedik."