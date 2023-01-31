Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da Berkan Kutlu'ya talip var! İşte yapılan teklif
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılı ekip kadroya yapılacak olan takviyelere yoğunlaşırken gözler bir yandan da takımdan ayrılacak olan isimlerde. Aslan'ın 25 yaşındaki futbolcusu Berkan Kutlu'ya ise İtalya'dan talip çıktı. İşte ayrıntılar...
Sarı kırmızılı ekip kadroya yapılacak olan takviyelere yoğunlaşırken gözler bir yandan da takımdan ayrılacak olan isimlerde.
Aslan'da son olarak kadroda düşünülmeyen Seferovic'in, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya kiralanması konusunda anlaşmaya varıldı.