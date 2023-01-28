Giresunspor-Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Giresunspor - Galatasaray karşılaşmasının VAR'ı belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.01.2023- 12:20
Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta heyecanı yaşanıyor. Ligde 9 maçlık galibiyet serisi yakalan Galatasaray deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak.
Saat 19.00'da başlayacak mücadelede Bahattin Şimşek düdük çalacak.
Zorlu müsabakanın VAR'ı ise Mustafa İlker Coşkun oldu.
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