Üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yolunda güçlü bir varlık gösteren Galatasaray'da hem başkan Dursun Özbek ve kurmayları hem de teknik heyet mutlu sona ulaşmak istiyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Morutan'a Pisa vetosu!
Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Morutan, Pisa'da kendine geldi. İtalyan ekibi de Rumen oyuncu için Galatasaray'a teklifini iletti. İşte transfere dair son detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
Süper Lig'de 20 hafta sonunda lider olan sarı kırmızılılar transferde düğmeye bastı.
Galatasaray'ın transfer tahtası 26 Ocak Çarşamba itibarıyla açılırken, FIFA'nın onay kağıdı da kısa bir süre önce kulübe ulaştı.