Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Ankaragücü sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Ankaragücü ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı ve tarihi merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Trabzonspor maçı 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta tarihlerinden birinde oynanacak. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak. Maçın tarih ve saati belli olduğunda haberimizde yer alacak.