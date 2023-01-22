G.Saray dün gece kendi sahasında bilhassa ilk yarılarda sergilediği alışılmış, yüksek tempolu oyunu gösteremedi.
Galatasaray Antalyaspor maçı sonrası Rashica'ya dikkat çeken yorum!
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Maçın ardından Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Galatasaray'ın yıldız ismini bu sözlerle eleştirdi. İşte köşe yazısı... | GS SPOR HABERLERİ
Buna rağmen yine gol olabilecek üç pozisyon vardı.
Ama hücum girişimlerinde devamlılık sağlanamıyor, rakibi hatalara zorlayacak önde pres yapılamıyordu.