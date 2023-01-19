Galatasaray'da seri nasıl oluştu? İşte yükseliş hikayesi

2022-2023 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yakaladığı büyük çıkışla liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılı takım ligde 8, kupada 3 olmak üzere 11 maçlık galibiyet serisi oluşturdu. Teknik direktör Okan Buruk Cimbom'da tarihe geçerken, bu serinin perde arkası da ortaya çıktı. İşte 11 maddede yükseliş hikayesi... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.01.2023- 13:55