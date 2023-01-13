Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Hatayaspor'u 4-0 mağlup etti.
Galatasaray'da Mauro Icardi'den Hatayspor maçı sonrası flaş hareket!
Süper Lig'in 19. haftasında evinde Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray'da Mauro Icardi, karşılaşma sonrası flaş bir harekette bulundu. Arjantinli yıldız, maçın bitiş düdüğüyle birlikte kutlamalara katılmadan direkt olarak soyunma odasına gitti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 9'uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu, 45+4 ve 45+6''ncı dakikalarda Juan Mata ile 77'nci dakikada Gomis kaydetti.
Galatasaray bu sonucun ardından puanını 42'ye çıkararak ligdeki liderliğini sürdürürken, Hatayspor 17 puanla 16'ncı sırada kaldı.