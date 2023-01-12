Galatasaray seriyi sürdürmek istiyor! İşte Okan Buruk'un Hatayspor maçı 11'i

Spor Toto Süper Lig'de 7 maçlık galibiyet serisi oluşturan ve en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 4 puan fark atarak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor'u sahasında ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanıp seriyi sürdürmek ve puan farkının azalmasını amaçlıyor. Teknik direktör Okan Buruk, mücadelede sahaya çıkaracağı ilk 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.01.2023- 15:32