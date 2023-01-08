Takımdan ayrılacak mı? Juan Mata için Galatasaray'dan resmi açıklama!

Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı takım ile Juan Mata'nın yollarının devre arasında ayrılabileceği iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların sportif direktörü Cenk Ergün'den Mata ile ilgili olarak açıklama geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.01.2023- 11:30