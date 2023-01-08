Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan Galatasaray, yeni sezona farklı bir kadroyla giriş yaptı.
Takımdan ayrılacak mı? Juan Mata için Galatasaray'dan resmi açıklama!
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı takım ile Juan Mata'nın yollarının devre arasında ayrılabileceği iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların sportif direktörü Cenk Ergün'den Mata ile ilgili olarak açıklama geldi. İşte detaylar...
Takımı Okan Buruk'a emanet eden sarı-kırmızılılar, kadrosunda önemli değişiklikler yaptı.
Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettirdi.