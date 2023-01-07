Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.

Sakatlığı geçen Emre Taşdemir, idmanın tamamında takımla, Kazımcan Karataş ise özel program dahilinde çalıştı.