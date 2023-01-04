Süper Lig'de Galatasaray bu sezon ezeli rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Viking! Sol bekte isim netleşti
Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı kırmızılı ekip sol be transferine yoğunlaştı. Cimbom'un listesinde birçok isim bulunuyordu. Yönetimin, genç yıldız için harekete geçtiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Sarı kırmızılı ekipte Okan Buruk, işi sıkı tutuyor.
Aslan Süper Lig'de derbi öncesinde hata yapmak istemiyor.